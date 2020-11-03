Нарышкин поделился, какие данные добывает разведка

Российская разведка должна добывать критически важную информацию до того, как она появилась на каких-либо носителях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».

По его словам, руководство государства заинтересовано в получении такой информации, которая еще «находится в замыслах, в головах, в мыслях».

«Вот такую информацию и должна добывать и поставлять руководству страны разведывательная служба», — уточнил глава СВР.

Он также отметил, что профессия разведчика, как и профессия журналиста, будет актуальна еще в течение многих десятилетий.

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