Нарышкин поделился, какие данные добывает разведка
Анна Светлова
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Российская разведка должна добывать критически важную информацию до того, как она появилась на каких-либо носителях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».
По его словам, руководство государства заинтересовано в получении такой информации, которая еще «находится в замыслах, в головах, в мыслях».
«Вот такую информацию и должна добывать и поставлять руководству страны разведывательная служба», — уточнил глава СВР.
Он также отметил, что профессия разведчика, как и профессия журналиста, будет актуальна еще в течение многих десятилетий.
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