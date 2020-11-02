В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях с начала конфликта

Число погибших мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) увеличилось до 46 с начала эскалации конфликта. Об этом в своем Facebook в понедельник, 2 ноября, сообщает офис омбудсмена Карабаха.

«Выяснилось, что 1 ноября в общине Хнушинак Мартунинского района был убит один 53-летний мирный житель», — сказано в сообщении.

В офисе омбудсмена заявили, что в этот же день в результате взрыва снаряда в селе Арачадзор Мартакертского района получил ранения 67-летний житель.

Там уточнили, что общее число пострадавших с начала эскалации выросло до 142.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны Армении отметило снижение ожесточенности боев в Карабахе

— Замкомандующего армией НКР был убит в Карабахе

— В НКР заявили об использовании Азербайджаном зажигательных ракет в лесах