В НКР заявили об использовании Азербайджаном зажигательных ракет в лесах

В Госслужбе по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что ВС Азербайджана применяют зажигательные ракеты в лесах Карабаха. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале официального информационного центра НКР.

«Помимо обстрела мирных населенных пунктов Арцаха (самоназвание Карабаха. — «Газета.Ru»), азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех арцахских районов», — говорится в заявлении.

Госслужба по ЧС НКР в своем Facebook также заявила, что противник причиняет «существенный ущерб флоре и фауне» Карабаха, пытаясь к гуманитарному кризису «добавить экологическую катастрофу».

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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