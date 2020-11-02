Армения обвиняет Азербайджан в обстреле своей территории
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли село на территории Армении, заявила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
«...азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек», – написала Степанян.
По ее словам, в результате обстрела погиб один мирный житель, еще двое ранены.
Село Давид-Бек находится в Сюникской области Армении.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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