Армения обвиняет Азербайджан в обстреле своей территории

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли село на территории Армении, заявила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«...азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек», – написала Степанян.

По ее словам, в результате обстрела погиб один мирный житель, еще двое ранены.

Село Давид-Бек находится в Сюникской области Армении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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