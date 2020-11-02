Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов близ зоны боевых действий в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении провела обстрел двух районов возле зоны боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно данным военного ведомства, артиллерийский обстрел был проведен в 06.00 (05.00 по мск).
Азербайджанское министерство уточняет, что атаке подверглись населенные пункты в Агдамском и Агджабединском районах.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Ереване считают, что турецкий Генштаб руководит азербайджанскими ВС в Карабахе
— В Баку назвали условие, при котором территория Армении будет атакована