Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов близ зоны боевых действий в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении провела обстрел двух районов возле зоны боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным военного ведомства, артиллерийский обстрел был проведен в 06.00 (05.00 по мск).

Азербайджанское министерство уточняет, что атаке подверглись населенные пункты в Агдамском и Агджабединском районах.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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