В центр Минска въехала бронетехника с пулеметами
В центр Минска ввели бронированные вездеходы с пулеметами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что бронетехника с пулеметами была замечена в центре города впервые. Ранее в город вводили только бронетранспортеры, охраняющие во время протестов городскую резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше была замечена на Проспекте победителей.
Броневики были без номеров. Они проследовали в сторону стелы «Минск город-герой».
Ранее Лукашенко сделал несколько жестких заявлений в отношении митингующих, предупредив оппозицию о реакции на их действия со стороны силовых структур.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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