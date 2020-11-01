В центр Минска въехала бронетехника с пулеметами

В центр Минска ввели бронированные вездеходы с пулеметами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что бронетехника с пулеметами была замечена в центре города впервые. Ранее в город вводили только бронетранспортеры, охраняющие во время протестов городскую резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше была замечена на Проспекте победителей.

Броневики были без номеров. Они проследовали в сторону стелы «Минск город-герой».

Ранее Лукашенко сделал несколько жестких заявлений в отношении митингующих, предупредив оппозицию о реакции на их действия со стороны силовых структур.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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