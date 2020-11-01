Пашинян заявил о доказательствах участия сирийских наемников в боях в Карабахе

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о наличии «полноценных доказательств» вербовки и доставки Турцией в Азербайджан «тысяч сирийских наемников». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, выложив видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира, которого якобы пленили подразделения Армии обороны Карабаха.

По словам Пашиняна, речь идет о международной преступной сети, раскрытие которой не может остаться без последствий.

В ближайшее время появятся новые свидетельства, добавил премьер Армении.

Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября опроверг информацию об отправке его страной сирийских боевиков для участия в военном конфликте в Карабахе. По его словам, у сирийцев «есть дела на собственных территориях» и они в Карабах не поедут.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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