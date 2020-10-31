Ереван и Баку договорились не обстреливать мирное население
Главы МИД Армении и Азербайджана в ходе встречи в Женеве обязались не целиться и не обстреливать невоенные объекты и мирных жителей в ходе боев за Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает РИА «Новости».
«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — сообщили в ОБСЕ.
Отмечается, что эта и ряд других мер будут приняты обеими сторонами в срочном порядке независимо от иных обязательств.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
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