Ереван и Баку договорились не обстреливать мирное население

Главы МИД Армении и Азербайджана в ходе встречи в Женеве обязались не целиться и не обстреливать невоенные объекты и мирных жителей в ходе боев за Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает РИА «Новости».

«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — сообщили в ОБСЕ.

Отмечается, что эта и ряд других мер будут приняты обеими сторонами в срочном порядке независимо от иных обязательств.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

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