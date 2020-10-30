КНДР признала частичную ответственность за гибель южнокорейца в Желтом море

Власти КНДР заявили, что Сеул частично несет ответственность за инцидент с южнокорейским чиновником, застреленным северокорейскими военными в Желтом море. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

«Южная Корея должна понимать, как должны реагировать военные, исполняющие свой долг, когда не знают, с какими целями южнокорейские граждане вторгаются в наши воды и не отвечают на предупреждения», — говорится в сообщении.

24 сентября военные Южной Кореи заявили, что сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства страны, который хотел бежать в КНДР, был убит северокорейскими пограничниками, которые затем сожгли его тело.

Как сообщили в южнокорейском Комитете начальников штабов, Пхеньян предпринял такие меры в связи с утвержденными карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в КНДР COVID-19.

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