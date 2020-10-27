Пашинян рассказал о подготовке контрудара в Карабахе

Армения в нужный момент нанесет контрудар в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в обращении к соотечественникам.

По его словам, азербайджанское общество «не дождется» новости об окончательной победе Азербайджана в Карабахе. Армяне в нужны момент «нанесут точный контрудар, который будет иметь сокрушительный эффект», предупредил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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