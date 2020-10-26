Берлин ответил на предложение России по мораторию на РСМД в Европе

В МИД Германии заявили, что имею представление о предложении России с призывом отказаться от размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство назвало предложение «не новым» и добавило, что Россия в прошлом уже «многократно объявляло» о данном моратории.

В министерстве отметили, что провели оценку данной инициативы и согласились с прежней позицией НАТО, которую ранее выразил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Согласно этой позиции, предложения России о моратории не заслуживают доверия.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

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