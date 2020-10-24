Российский подросток погиб от полученных травм после обстрела по Гяндже

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что пострадавший во время обстрела по городу Гянджа гражданин России скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее отмечалось, что спасатели вытащили из-под завалов после ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа 17 октября 13 тел мирных граждан, еще 52 человека получили ранения. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

Скончавшийся гражданин был 2007 года рождения.

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин РФ Маяков Артур Владимирович, 2007 года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — подчеркнули в ведомстве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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