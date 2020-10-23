Алиев призвал Ереван подумать над своим поведением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei призвал Ереван «серьезно подумать о своем поведении», отметив, что в одностороннем порядке невозможно добиться прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

«Правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении, и если оно желает эффективности прекращения огня, то, во-первых, не должно нарушать его, во-вторых, не должно пытаться вернуть уже освобожденные от оккупации территории и принять серьезное обязательство по освобождению оккупированных территорий Азербайджана», — сказал Алиев.

Президент добавил, что «если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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