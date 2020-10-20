Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету, пишет ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля.

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — отметили в Армии обороны.

Ранее сообщалось, что на юге Израиля сработали сирены тревоги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Израиль нанес танковый удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа

— Израиль заключил соглашение с ХАМАС о деэскалации

— Две ракеты были запущены по Израилю из сектора Газа