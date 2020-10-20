В Минобороны назвали неприемлемым предложение Минфина сократить должности в ВС

Министерство обороны РФ считает, что предложение Минфина сократить количество должностей в Вооруженных силах приведет к «нулевому» экономическому эффекту. Об этом сообщает ТАСС.

«В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минфин предлагает сократить на 10%, то есть на 100 тыс. человек, штатную численность военнослужащих российской армии, сообщают СМИ. Такое предложение вносится в рамках реформы ВС, основанной на оптимизации бюджета. Ранее министерство предлагало внедрить аналогичные изменения и в систему правоохранительных органов.

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