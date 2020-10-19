Источник сообщил об отправке в Карабах новой группы боевиков из Сирии

Более тысячи боевиков из Сирии были направлены в 16 октября в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, в ближайшее время еще одна партия боевиков из сирийского государства готовится к отправке в карабахские регион.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении были объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане была объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах — введено военное положение.

В дальнейшем президент Сирии Башар Асад заявлял, что боевики из САР перебрасываются в Нагорный Карабах, и у Дамаска есть этому подтверждения. Лидер Франции Эммануэль Макрон также сообщал о переброске в зону конфликта 300 сирийских боевиков. Он уточнял, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. Как уточнял французский президент, эти люди были идентифицированы — они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он заверил, что наемников у Азербайджана нет. Турция также отвергла подобные заявления.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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