Окрестности Степанакерта подверглись обстрелу

В окрестностях столицы непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте раздался взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что взрыв раздался на горе, где после также были видны дым и вспышка.

Данные о классе оружия, из которого велась стрельба, не уточняются. Кроме того, остается неизвестным, был ли поражен какой-то объект.

Сведения о пострадавших и погибших также не приводятся.

СМИ добавляет, что жители города слышали звуки пролетающего беспилотника, на которые залпами отреагировали средства ПВО Степанакерта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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