Потери армии Карабаха возросли до 710 человек

В воскресенье в боях с Азербайджаном погибли еще 37 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минобороны республики.

Так, по информации министерства, жертвами конфликта с 27 сентября стали уже 710 карабахских военных.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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