В Азербайджане заявили о сбитом Су-25 ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана заявляет об уничтожении штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, передает ТАСС.
Самолет пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении, заявили в ведомстве.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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