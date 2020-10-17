Берлин призывает Ереван и Баку немедленно прекратить бои

Берлин призывает Ереван и Баку соблюдать московскую договоренность от 10 октября и немедленно прекратить бои в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет ТАСС со ссылкой на МИД Германии.

«Федеральное правительство снова призывает Армению и Азербайджан уважать достигнутую 10 октября в Москве договоренность о гуманитарном перемирии, немедленно прекратить все боевые действия и непременно избегать новых жертв», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Берлин также призвал страны создать условия, чтобы гуманитарные организации могли оказать необходимую помощь пострадавшим.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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