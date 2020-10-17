Азербайджан заявил о продвижении своей армии в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанским ВС в течение 16 октября и в ночь на 17 октября удалось продвинуться на различных направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отмечается, что вперед прорваться удалось несмотря на то, что обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

«Личный состав Азербайджанской Армии... занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что азербайджанские ВС в течение последних суток ликвидировали «большое количество живой силы, 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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