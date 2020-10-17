«Ъ»: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было спланировано Турцией

Обострение вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе было спланировано властями Турции, которые активно провоцировали Баку на развязывание боевых действий. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По их данным, власти Турции несколько месяцев готовили почву для возобновления боевых действий.

Предположительно, после окончания военных учений на территории Азербайджана в июле—августе осталась значительная группировка турецких ВС. Она включала в себя батальонную тактическую группу, военных инструкторов, летчиков, советников численностью до 600 человек. Соединения были усилены 18 БМП, одной РСЗО, шестью вертолетами, восемью самолетами и множеством беспилотников.

Кроме того, источники утверждают, что Анкара активно вербует наемников из исламских группировок в Сирии и Ливии для участия в боях за Карабах. В зоне конфликта насчитывается около 1,3 тыс. сирийских наемников и около 150 боевиков из Ливии.

Кроме того, по словам источников издания, желающим отправиться на войну в регион вербовщики предлагали «подъемное пособие» в размере $1,5 тыс. и вознаграждение в размере до $2 тыс. ежемесячно.

«Еще 22 сентября в Азербайджан была направлена первая группировка из состава 2-го корпуса СНА, прошедшая двухнедельную спецподготовку под началом турецких инструкторов в Сирии», — заявил собеседник «Ъ».

7 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушении установленных договоренностей.

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