Минобороны Армении отвергло информацию об ударах по территории Азербайджана

Армянские вооруженные силы не открывали огонь по территориям Азербайджана, несмотря на утверждения Баку. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, передает РИА «Новости».

«Отвечая на заявления военно-политического руководства Азербайджана — с территории Республики Армения или со стороны ВС Республики Армения никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось», — заявила Степанян.

Ранее власти Азербайджана сообщали, что города Гянджи и Мингячевира подверглись обстрелу с армянской территории. Данные о разрушениях и пострадавших пока представлены не были.

7 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушении установленных договоренностей.

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