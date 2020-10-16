Турция впервые испытала купленные у РФ ЗРС С-400
Турция в пятницу, 16 октября, испытала купленные у России три зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Анкаре.
По его словам, турецкие военные выполнили три испытательных пуска ракет.
Как рассказал собеседник агентства, все они поразили цель.
При этом российский источник заявил агентству, что первые испытания ВС Турции С-400 «подтвердили высокую надежность российской техники».
Ранее сообщалось, что Турция может провести испытания ЗРС С-400 в ходе артиллерийских учений с 13 по 16 октября в районе черноморского Синопа.
Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.
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