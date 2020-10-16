Ереван заявил о широкомасштабном наступлении Азербайджана на севере Карабаха
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о широкомасштабном наступлении вооруженных сил Азербайджана на северном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, азербайджанская сторона начала наступление с раннего утра 16 октября после часового интенсивного артиллерийского обстрела. Ованнисян утверждает, что армия Азербайджана пыталась занять армянские позиции несколькими атакующими волнами.
«Однако благодаря смелости и профессионализму армянских бойцов противник был отброшен, понеся большие потери», — подчеркнул представитель минобороны Армении.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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