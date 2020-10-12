Ереван заявил, что Армения не намерена срывать перемирие в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что армянская сторона не намерена срывать перемирие в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

«Мы не собираемся срывать что-то», — сказал Мнацаканян.

Он отметил, что Армения «не должна терять надежду», лишаться шанса на урегулирование ситуации в Карабахе.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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