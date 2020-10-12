В России создают вакцину от пневмококка

Российские ученые начали разрабатывать отечественную вакцину от пневмококка, которая будет относиться к препаратам третьего поколения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на совместные научные статьи специалистов Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН и иммунологов из НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова.

Препарат будет основан на синтетических олигосахаридах (они состоят из небольшого числа структурных единиц углеводов — моносахаридов). Российская вакцина будет отличаться от импортных аналогов: после нее будет проявляться минимальное количество побочных эффектов. Кроме того, она должна вызвать более активную защитную реакцию организма на некоторые штаммы пневмококка.

«В целом пневмококк остается одной из главных причин заболеваемости среди населения, в особенности пожилых людей. К тому же его становится все сложнее победить с помощью антибиотиков», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

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