Степанакерт снова подвергается обстрелам

В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте снова слышны взрывы. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на информационный центр «Арцах».

По данным СМИ, обстрелы ведутся ВС Азербайджана.

«Степанакерт снова подвергается нападению. Некоторое время назад в городе звучали взрывы», — уточняется в заявлении.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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