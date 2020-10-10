В Степанакерте опять сработала сирена воздушной сирены

В Степанакерте второй раз за день сработала сирена воздушной сирены, несмотря на режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, пишет ТАСС.

Отмечается, что несмотря на сирену, взрывов в городе и окрестностях не слышно.

Ранее Баку и Ереван в ходе десятичасовых переговоров в Москве договорились прекратить огонь в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Министр обороны Армении обсудил обмен пленными с ереванской делегацией МККК

— Горбачев: за соглашением по Карабаху должны последовать переговоры

— Азербайджан заявляет об отражении атаки армии Армении