Министр обороны Азербайджана обсудил обмен пленными с ереванской делегацией МККК

Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил с главой ереванской делегации Международного комитета Красного Креста Клэр Мейтро обмен пленными и телами погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе встречи были рассмотрены процедуры, касающиеся деятельности, при посредничестве МККК и на основании его стандартов, по обмену пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших в условиях перемирия, объявленного по всему периметру арцахско-азербайджанской линии фронта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс обмена будут регулировать власти Карабаха.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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