Азербайджан заявляет о полном прекращения огня в Карабахе

Боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе полностью остановлены. Об этом заявил заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов, передает ТАСС.

«Мы созванивались (с военными) некоторое время назад, по их информации огонь прекращен около двух часов назад», — сказал он.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Баку заявил, что «гуманитарное перемирие» в Карабахе пока не началось

— В Турции заявили, что прекращение огня в Карабахе не решит окончательно проблему

— Баку пригрозил возобновить военные действия в Карабахе