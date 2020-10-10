Минобороны НКР заявляет об ожесточенных боях на южном направлении
Боевые действия на линии фронта в Нагорном Карабахе продолжаются с различной интенсивностью, наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Об этом заявило министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что противник широко применяет ударную авиацию.
«Подразделения Армии обороны Арцаха (второе название НКР) успешно отражают наступательные действия противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
10 октября в рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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