Азербайджан заявил об интенсивных боях в Нагорном Карабахе ночью

Министерство обороны Азербайджана заявило, что интенсивные бои продолжались ночью в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство республики.

Отмечается, что с полудня 9 октября до утра 10 октября по всей линии фронта шли боевые действия различной интенсивности.

Кроме того, в ведомстве добавили, что азербайджанская армия ликвидировала «большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», 2 зенитные установки M55 «Застава», 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы».

Ранее в рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев считает, что Баку и Ереван не достигли точки для введения миротворцев в Карабах

— После соглашения Баку и Еревана в Степанакерте продолжается тишина

— Пашинян: Армения и Карабах являются последними препятствиями экспансионизму Турции