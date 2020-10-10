Россия призывает США остановить «соперничество великих держав»

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков обратился к США с призывом перестать следовать концепции «мира с опорой на силу». Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением дипломат выступил на заседании Первого комитета Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что Россия в свою очередь осознает «ответственность за международную безопасность», а также региональную и глобальную стабильность.

Кроме того, представитель МИД призвал США остановить «соперничество великих держав».

»(Россия. — «Газеты.Ru») ведет реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности, на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями», — заключил Ермаков.

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