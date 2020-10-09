Раненных в Карабахе российских журналистов доставили в Москву

Борт специального летного отряда «Россия» с двумя российскими журналистами, которые ранее пострадали при обстреле церкви в карабахском городе Шуши, приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал агентству, что россияне пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского.

Как передает ТАСС со ссылкой на Союз журналистов России, еще один пострадавший российский блогер и военкор Юрий Котенок находится в госпитале в Ереване под присмотром врачей.

Ранее стало известно, что российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также сопровождающий их Грант Баладьян пострадали при обстреле собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши. Россиянам в срочном порядке сделали операции, после чего их доставили в Ереван.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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