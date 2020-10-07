Пашинян рассказал о «ключевой» ловушке армянских военачальников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге Нагорного Карабаха, заманив военный корпус Азербайджана в коридор. Об этом сообщает РБК.

«Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», — сказал премьер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.