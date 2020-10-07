Глава МЧС РФ вылетает на место пожара склада с боеприпасами под Рязанью

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетает в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Скопинский район Рязанской области, где произошло ЧП на территории складов с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за огня спасатели эвакуировали 10 сел. На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету также находится самолет-танкер Ил-76. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.

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