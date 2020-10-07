Госдеп США обеспокоен планами Турции испытать С-400

В Госдепартаменте США обеспокоены сообщениями о том, что Турция в ближайшее время может осуществить испытания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон продолжает категорически возражать против закупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция продолжает свои усилия, направленные на то, чтобы ввести в эксплуатацию С-400», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что покупка С-400 препятствует развитию двусторонних отношений между США и Турцией, а также сотрудничеству в рамках НАТО.

Ранее СМИ писали, что Турция может в ближайшее время провести испытания ЗРС С-400 на черноморском побережье. Однако официальных заявлений на этот счет турецкие власти пока не делали.

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