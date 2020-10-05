Канада прекратила поставки вооружений в Турцию из-за Карабаха

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что страна приостановила поставки вооружений в Турцию после сообщений о том, что канадские технологии используются в конфликте в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет Reuters.

«В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и из-за продолжающихся боевых действий я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию, чтобы дать время для дальнейшей оценки ситуации», — сказал Шампань.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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