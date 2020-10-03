Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны заняла село Мадагиз в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что азербайджанские военные установили флаг страны в селе.

«Мадагиз наш, Карабах - это Азербайджан!» — написал Алиев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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