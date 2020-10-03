Пашинян обвинил Азербайджан в отсутствии решений по стратегическим задачам Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не решил ни одну стратегическую задачу в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что эскалация напряженности в регионе привела к гибели как множества военных, так и значительного числа мирного населения.
«Уже неделя, как армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) и наши добровольческие отряды воюют за спасение священной земли Арцаха», — сказал Пашинян.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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