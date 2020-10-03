Пашинян обвинил Азербайджан в отсутствии решений по стратегическим задачам Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не решил ни одну стратегическую задачу в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что эскалация напряженности в регионе привела к гибели как множества военных, так и значительного числа мирного населения.

«Уже неделя, как армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) и наши добровольческие отряды воюют за спасение священной земли Арцаха», — сказал Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян назвал условие переговоров по Карабаху

— Армения сообщила, что атака Азербайджана провалилась

— Пашинян: около 150 высокопоставленных военных Турции управляют боями в Карабахе