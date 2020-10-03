Минобороны опровергло причастность Тихоокеанского флота к загрязнению океана у Камчатки

Информация зарубежных источников о возможной причастности Тихоокеанского флота (ТОФ) к загрязнению воды в океане в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление штаба ТОФ.

Отмечается, что начиная с июня текущего года и по настоящий период на полигоне «Радыгино» не проводилось каких-либо учений с использованием тяжелой боевой техники.

«В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом районе не осуществлялось перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Министерства обороны России для снабжения Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что на некоторых пляжах Камчатки изменился цвет воды, а у местных серферов опухали глаза и было раздражение на коже после контакта с водой. Позднее на берег вынесло тысячи мертвых морских животных, которые умерли, вероятно, из-за химического загрязнения воды.

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