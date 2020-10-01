В НАТО сделали горячую линию для переговоров Греции и Турции

Североатлантический альянс (НАТО) заявил о создании механизма, который должен разрешить конфликт Греции и Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает ТАСС.

По данным НАТО, двусторонний военный механизм для разрешения конфликта был создан с участием Греции и Турции 1 октября 2020 года.

«Он предназначен для снижения рисков военных инцидентов или несчастных случаев в Восточном Средиземноморье. Механизм предусматривает создание горячей линии между Грецией и Турцией, которая будет использоваться для разрешения конфликтов на море и в воздухе», — говорится в сообщении.

Отношения между Анкарой и Афинами обострились в последние несколько недель после того, как турецкое судно начало сейсмическое исследование в Восточном Средиземноморье. Работы происходят в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз и Греция неоднократно осуждали действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

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