В Карабахе заявили, что сбили три Су-25 и два Ми-24

Войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбили три самолета Су-25 и два вертолета Ми-24 ВВС Азербайджана. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает ТАСС.

«За сегодняшний день это уже три сбитых самолета. Кроме того, за полдня было уничтожено также два вертолета и шесть беспилотников», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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