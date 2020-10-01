МИД РФ прокомментировал сообщения о переброске боевиков из Сирии в Карабах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу сообщений СМИ о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их отправке в зону нагорнокарабахского конфликта, передает ТАСС.

По ее словам, такая информация вызывает настороженность.

Дипломат указала, что в соцсетях также появляются соответствующие видео- и фотоматериалы о переброске в Нагорный Карабах боевиков из САР.

Ранее сообщалось, что для участия в боевых действиях в Нагорный Карабах были направлены боевики из Сирии и Ливии.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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