Макрон заявил о наличии доказательств об участии сирийских боевиков в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа есть неоспоримые факты относительно того, что сирийские исламисты из Турции участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп выпустили совместное заявление по ситуации в Карабахе.

29 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут оказать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. Таким образом подтверждая свое намерение поддержать Азербайджан при запросе любой помощи на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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