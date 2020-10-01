В Армении сообщили о сбитом вертолете ВВС Азербайджана, упавшем в Иране

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила азербайджанский вертолет, который упал на территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что воздушное судно было сбито в районе высоты Варазатумб (Леле Тепе).

»Минобороны Арцаха заявляет, что данный инцидент является непреднамеренным. К сожалению, такие случаи неизбежны, так как военные действия проходят очень близко с иранской границей», — сообщили армии НКР.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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