Глава Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян призвал готовиться к долгосрочной войне, пишет «Интерфакс».

«Мы должны быть готовыми к долгосрочной войне, в противном случае будем иметь проблемы с реализацией нашего права на миную жизнь в своей родине», — сказал Арутюнян.

Он сказал, что тактика Карабаха состоит в том, чтобы принудить противника к миру.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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