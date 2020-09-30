В Карабахе сообщил, что число погибших военных Армении превысило 100

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что за сутки погибли еще 23 армянских военных. Об этом пишет «Интерфакс».

Таким образом, с начала боев погибли 104 человека.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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