В Карабахе сообщил, что число погибших военных Армении превысило 100
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что за сутки погибли еще 23 армянских военных. Об этом пишет «Интерфакс».
Таким образом, с начала боев погибли 104 человека.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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