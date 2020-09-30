В Совфеде заявили, что РФ не берет на себя роль арбитра в Нагорном Карабахе

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия не берет на себя роль арбитра в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что при этом российская сторона готова содействовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном «в интересах стабильности в регионе и сохранения жизней людей».

«Наша позиция в принципе неизменна: мы всегда выступаем против агрессии, осуждаем тех, кто ее начинает, ратуем за поиск компромисса», — заявил Бондарев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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